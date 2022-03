Banco Central da Rússia suspende venda de moeda estrangeira até setembro

, começa por anunciar o Banco Central da Rússia, em comunicado Segundo explica a instituição,, adianta-se ainda no documento.

Durante o período desta ordem temporária, “a moeda será emitida em dólares americanos, independentemente da moeda da conta”, mas o prazo para qualquer transação deste tipo deverá ser de "vários dias".

Default iminente



Antes deste anúncio, os cidadãos russos já estavam a correr para os bancos, não só pelas incertezas geradas pela guerra, mas pelas sanções económicas internacionais que têm sido impostas por vários países à Rússia, por causa da invasão da Ucrânia. E, por isso, estas medidas pretendem evitar que os clientes dos bancos russos corram a comprar dólares americanos com a queda do rublo., disse Konstantin Sonin, economista russo da Universidade de Chicago, aoSergey Aleksashenko, ex-alto funcionário do Ministério das Finanças e do Banco Central da Rússia, que agora vive nos Estados Unidos, considera esta medida uma “incrível tolice”.escreveu no Substack.Recorde-se que, na semana passada, a União Europeia anunciou a exclusão de sete bancos russos do sistema Swift, medida que vigorará a partir de 12 de março e pode levar a um retrocesso na economia russa. E na terça-feira, os Estados Unidos anunciaram a suspensão da importação de petróleo russo, o que acentuou a queda do rublo.