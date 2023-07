Banco central da Turquia sobe taxas de juro de referência de 15% para 17,5%

Com esta subida das taxas, o novo governador do banco central turco, Hafize Gaye Erkan, tenta controlar a inflação, que rondava os 38% em junho, enquanto a moeda turca, a lira, está em baixa face ao dólar (26,9 liras por unidade) e ao euro (30,2 liras por unidade).

"No nosso país, os indicadores recentes sugerem que a tendência subjacente da inflação continua a aumentar", declarou o banco central ao explicar a decisão sobre as taxas de juro.

O Presidente conservador islâmico da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, há anos que pressiona o banco central do país a não aumentar as taxas de juro, apesar da inflação galopante, que atingiu oficialmente 80% no ano passado.

Com o novo presidente do banco central, que trabalhou como banqueiro nos Estados Unidos, incluindo na Goldman Sachs, os mercados financeiros esperam um regresso à ortodoxia financeira, que estipula que a inflação é combatida através do aumento das taxas de juro.

Para tentar melhorar a situação financeira da Turquia, o Presidente turco acaba de assinar treze acordos no valor de cerca de 51.500 milhões de dólares com os Emirados Árabes Unidos, durante uma visita ao Golfo Pérsico.