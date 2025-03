Banco Central de Timor-Leste prevê crescimento económico de 4,4% em 2025

A economia de Timor-Leste deverá ter crescido 4% em 2024, "refletindo um aumento de 1,6 pontos percentuais face aos 2,4% registados em 2023. Embora esta trajetória ascendente seja encorajadora, ainda fica aquém da meta governamental de 5,0%", pode ler-se no documento, apresentado no Ministério das Finanças, em Díli.

Segundo o BCTL, o crescimento foi impulsionado em 2024 pelo aumento do consumo das famílias, aumento dos gastos públicos e por "um ligeiro" aumento do investimento privado, sustentado pelo investimento público.

"No entanto, a limitada capacidade de absorção de Timor-Leste restringe a capacidade da economia para internalizar plenamente estas despesas, levando a uma maior dependência de bens e serviços importados, o que, por sua vez, atenua parcialmente o crescimento global", salienta o relatório.

O BCTL destaca também que a administração pública continua a ser o "principal motor do crescimento económico" e que o setor da construção teve apenas uma "contribuição marginal, impulsionada pelo investimento público".

"Embora a indústria transformadora tenha registado uma ligeira melhoria face ao ano anterior, o seu impacto global no crescimento de 2024 permaneceu limitado, evidenciando a sua contínua estagnação", refere o relatório.

Dependência económica global

O relatório refere que em 2024 a inflação caiu para 2,1% (uma redução acentuada face aos 8,4% registados em 2023), "impulsionada pelas condições económicas globais e pela decisão do governo de revogar os impostos mais elevados sobre importações, que tinham sido anteriormente implementados".

"Apesar das persistentes incertezas económicas globais, prevê-se que a inflação interna continue a diminuir, atingindo uma média de 1,8% em 2025, o nível mais baixo desde 2021", salienta o documento.

Em relação ao crescimento económico para 2025, o BCTL prevê que atinja 4,4% devido ao aumento dos gastos públicos.

"O consumo das famílias e as exportações não petrolíferas também deverão aumentar, enquanto o investimento privado crescerá juntamente com o investimento público", pode ler-se no relatório.