Banco central do Canadá mantém taxa de juro em 4,5%

Perante o "fraco crescimento esperado para os próximos trimestres", a instituição considerou que "as pressões sobre os mercados" devem aliviar, mas referiu também que está preparada para subir as taxas de juro se for necessário.

Desde janeiro de 2022, o Banco do Canadá subiu oito vezes as taxas de juro. A taxa atual de 4,5% é a mais alta registada desde 2007.

O banco central afirmou que a inflação abrandou para 5,9% em janeiro graças à moderação na subida dos preços da energia e de alguns serviços, apesar de terem continuado a aumentar os preços dos alimentos.

"Em conjunto, os últimos dados seguem em linha com as expectativas do banco quanto a uma descida da inflação para cerca de 3% em meados deste ano", acrescentou o Banco do Canadá.

No início de fevereiro, o governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, já tinha afirmado que a "política monetária funciona" e que a instituição iria virar a página na sua luta contra a inflação.