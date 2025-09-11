Banco Central Europeu mantém taxa de juro de referência nos 2%

(em atualização)







Numa nota divulgada no seu portal, o BCE refere que as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez manter-se-ão em 2,00%, 2,15% e 2,40%.





"O Conselho do BCE está determinado a assegurar que a inflação se estabilize no seu objetivo de dois por cento a médio prazo", afirmou esta instituição em comunicado.





"O Conselho do BCE não está a comprometer-se com uma determinada trajetória para a taxa", acrescentou.



Os analistas preveem que a inflação desça temporariamente abaixo do objetivo de dois por cento do BCE no próximo ano, sugerindo que um último corte "seguro" poderá ocorrer no final do ano.



A inflação deverá situar-se agora em 1,9% em 2027, abaixo dos 2,0% projetados em junho, e a inflação subjacente deverá situar-se então em 1,8%, ambos abaixo do objetivo de dois por cento, segundo as novas projeções.



