Banco Central Europeu saúda "ação rápida" em relação ao Credit Suisse

"Saúdo a ação rápida e as decisões tomadas pelas autoridades suíças. Elas são fundamentais para restaurar a ordem nas condições do mercado e assegurar a estabilidade financeira", disse a presidente numa declaração, disponível na página do BCE.

No depoimento, Christine Lagarde salienta que o setor bancário da zona euro é resiliente, com fortes posições de capital e liquidez.

E acrescenta: "Em qualquer caso, o nosso conjunto de ferramentas políticas está totalmente equipado para fornecer apoio de liquidez ao sistema financeiro da zona euro, se necessário, e para preservar a transmissão harmoniosa da política monetária".

O Presidente da Suíça, Alain Berset, anunciou hoje que o grupo bancário suíço UBS vai comprar o Credit Suisse, considerando que esta é melhor forma de "restaurar a confiança".

O Credit Suisse atravessou uma semana de turbulência, tendo perdido mais de 25% do seu valor em bolsa. Na quinta-feira tornou-se no primeiro banco de grande dimensão à escala mundial a receber uma ajuda pública de emergência desde a crise financeira de 2008.

As negociações que culminaram nesta operação, envolveram, além dos dois bancos, o governo suíço e o banco central.