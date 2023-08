Banco central russo analisa taxa de juro e desvalorização do rublo

Na segunda-feira de manhã, o rublo seguia em queda e negociava a mais de 100 rublos por um dólar e 110 por um euro, no nível mais baixo desde março de 2022, logo após a invasão russa da Ucrânia, mas, depois do anúncio da reunião, a moeda russa recuperou ligeiramente e ao fim da tarde seguia a 98 rublos por um dólar e a 107 rublos por um euro.Uma das principais causas da queda da moeda é a situação do comércio externo. A Rússia tem sido penalizada com uma descida considerável de receitas ligadas à venda de petróleo e gás, após a aplicação de sanções a Moscovo devido à ofensiva na Ucrânia e à determinação dos países europeus de saírem da dependência energética em relação à Rússia.