Banco central russo revê em baixa crescimento do PIB para entre 1% e 2% em 2025

O relatório do BC destaca a desaceleração do consumo interno no segundo trimestre, ao mesmo tempo em que a atividade económica cresce gradualmente.

A economia russa cresceu 2,7% em janeiro, mas apenas 1,2% em maio, o que faz com que, nos primeiros cinco meses, o crescimento seja de 1,5%.

O ministério da Economia espera que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça cerca de 2,5% neste ano, enquanto as estimativas dos especialistas consultados pela agência Interfax variam.

Em relação a 2026, o banco central prevê uma desaceleração ainda maior, para entre 0,5% e 1,5%, enquanto a economia se recuperaria nos próximos dois anos, crescendo entre 1,5% e 2,5%.

Recentemente, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu para evitar que o país entre em recessão no quarto ano de guerra com a Ucrânia, após uma advertência nesse sentido feita pelo ministro da Economia, Maxim Reshétnikov.

"Alguns especialistas falam de riscos de estagnação e até recessão. Isso, claro, não podemos permitir", disse o Chefe do Kremlin durante a sessão plenária do Fórum Económico de São Petersburgo.

Putin reagiu às declarações do ministro: "Os números mostram um arrefecimento e a perceção atual sugere que já estamos à beira de uma recessão".

A economia russa resistiu ao impacto das sanções ocidentais, com a indústria militar como motor do crescimento, embora os analistas considerem que esse fenómeno provisório já não produz o mesmo efeito.