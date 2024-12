Banco CTT conclui processo de adesão a garantia pública para jovens

De acordo com a mesma fonte, "o Banco CTT concluiu o processo de adesão à garantia pública para concessão de crédito habitação jovem, com a assinatura do Contrato de Garantia de Carteira com o Estado Português".

A partir de agora, "o Banco CTT reúne todas as condições para escriturar novos créditos ao abrigo da garantia do Estado, estando já agendadas as primeiras escrituras para a primeira semana de 2025", rematou fonte oficial.

A garantia pública para crédito à habitação para a primeira casa de jovens entre os 18 e os 35 anos permitirá ao Estado garantir, enquanto fiador, até 15% do valor da transação, estando abrangidas compras até 450 mil euros e jovens que não obtenham rendimentos superiores ao do oitavo escalão do IRS (81.199 euros de rendimento coletável anual).