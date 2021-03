Banco CTT regista em 2020 o primeiro lucro da sua história

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os Correios de Portugal referem que o Banco CTT "atinge um resultado líquido consolidado positivo de 0,2 milhões de euros em 2020, pela primeira vez na sua história".

Num ano "profundamente marcado pelo impacto da pandemia de covid-19 no contexto económico", o banco dos Correios de Portugal obteve lucro, um "importante marco de rentabilidade" que "permite confirmar" que este "é já uma instituição bancária de referência para as famílias portuguesas, com mais de 600 mil clientes com contas bancárias abertas, das quais 56 mil abertas durante o último ano".

"Os rendimentos do Banco CTT atingiram 82,1 milhões em 2020, um crescimento de 19,2 milhões de euros (30,5%) face ao ano anterior, sendo 12,9 milhões de euros provenientes da 321 Crédito", que foi comprada em maio de 2019, acrescentam os CTT.

"Excluindo esse efeito inorgânico, os rendimentos teriam ascendido a 48,2 milhões de euros, mais 6,3 milhões de euros (15,1%) do que em 2019", referem.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do Banco CTT cresceu mais de quatro vezes (416,7%) para 19,2 milhões de euros e o resultado EBIT passou de 4,9 milhões de euros negativos para 4,6 milhões de euros positivos.