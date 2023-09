Banco de Empresas Montepio. Venda estimada em 30 milhões de euros

O Banco Montepio aceitou vender o Banco Empresas Montepio, o antigo Montepio Investimento, por 30 milhões de euros. O banco vai ser vendido à fintech RAUVA, fundada no ano passado.

O negócio prevê a transação de 100 por cento das ações.



Como todos os ativos, passivos, operações e colaboradores do Banco Empresas Montepio estão a ser absorvidos pela empresa-mãe desde janeiro deste ano, não se antecipam despedimentos. A transação deverá ficar concluída nos próximos meses, assim que tiver 'luz verde' do regulador.



O anúncio foi feito esta manhã, em Lisboa, pelo CEO do banco, Pedro Leitão.