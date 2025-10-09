Banco de Fomento espera mobilizar mais de 20.000 ME em garantias este ano

"O BPF estima que, ao longo de 2025, possa mobilizar mais de 20.000 milhões de euros em garantias", lê-se no documento.

Neste valor incluem-se 8.700 milhões de euros através do BPF InvestEU, 3.500 milhões de euros através do BPF Invest Export, 3.000 milhões de euros do BPF Portugal 2030 e 315 milhões de euros do PRR Inovação Empresarial.

Entre janeiro e junho, foram emitidas mais de 160.000 aprovações de garantias a 140.000 empresas, num total de 42.000 milhões de euros.

A maioria das garantias destinou-se a micro e pequenas empresas, "com foco em necessidades de investimento ou tesouraria".

A proposta de OE2026 foi hoje entregue na Assembleia da República, a um dia da data limite.