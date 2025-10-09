Banco de Fomento espera mobilizar mais de 20.000 ME em garantias este ano
O Banco Português de Fomento (BPF) estima mobilizar, até ao final do ano, mais de 20.000 milhões de euros em garantias, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).
"O BPF estima que, ao longo de 2025, possa mobilizar mais de 20.000 milhões de euros em garantias", lê-se no documento.
Neste valor incluem-se 8.700 milhões de euros através do BPF InvestEU, 3.500 milhões de euros através do BPF Invest Export, 3.000 milhões de euros do BPF Portugal 2030 e 315 milhões de euros do PRR Inovação Empresarial.
Entre janeiro e junho, foram emitidas mais de 160.000 aprovações de garantias a 140.000 empresas, num total de 42.000 milhões de euros.
A maioria das garantias destinou-se a micro e pequenas empresas, "com foco em necessidades de investimento ou tesouraria".
A proposta de OE2026 foi hoje entregue na Assembleia da República, a um dia da data limite.