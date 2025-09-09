Banco de Fomento vai integrar Agência de Crédito à Exportação
O Banco Português de Fomento (BPF) vai integrar uma Agência de Crédito à Exportação (ECA), apontada para janeiro de 2026, para construir um portfólio de garantias para seguros, confirmou à Lusa o Ministério da Economia.
"O Banco Português de Fomento ficará com a responsabilidade, atribuída pelo Estado Português, para gerir os seguros de crédito à exportação", adiantou o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, em resposta à Lusa.
Portugal terá assim uma Agência de Crédito à Exportação (ECA), de controlo nacional, cuja integração pelo Banco de Fomento está prevista para janeiro de 2026.
Com esta operação pretende-se construir um portfólio de garantias para seguros de crédito para que o BPF seja um "ativador das exportações portuguesas".
Conforme precisou o ministério tutelado por Castro Almeida, esta decisão não envolve qualquer transação financeira.
Em curso estão os procedimentos de desenvolvimento técnico, operacional, tecnológico e de produtos, com reuniões entre o Banco de Fomento e a Allianz Trade (Cosec).
"A necessidade de ter uma resposta de seguro de crédito mais próxima dos exportadores torna-se ainda mais premente num contexto em que as empresas precisam de alargar e diversificar clientes e mercados externos", afirmou o ministro da Economia, Castro Almeida.