Banco de Fomento vai integrar Agência de Crédito à Exportação

"O Banco Português de Fomento ficará com a responsabilidade, atribuída pelo Estado Português, para gerir os seguros de crédito à exportação", adiantou o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, em resposta à Lusa.

Portugal terá assim uma Agência de Crédito à Exportação (ECA), de controlo nacional, cuja integração pelo Banco de Fomento está prevista para janeiro de 2026.

Com esta operação pretende-se construir um portfólio de garantias para seguros de crédito para que o BPF seja um "ativador das exportações portuguesas".

Conforme precisou o ministério tutelado por Castro Almeida, esta decisão não envolve qualquer transação financeira.

Em curso estão os procedimentos de desenvolvimento técnico, operacional, tecnológico e de produtos, com reuniões entre o Banco de Fomento e a Allianz Trade (Cosec).

"A necessidade de ter uma resposta de seguro de crédito mais próxima dos exportadores torna-se ainda mais premente num contexto em que as empresas precisam de alargar e diversificar clientes e mercados externos", afirmou o ministro da Economia, Castro Almeida.