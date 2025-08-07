Banco de Inglaterra desce taxa de juro diretora de 4,25% para 4%

Na reunião de política monetária do Banco de Inglaterra, o Comité de Política Monetária da entidade (MPC, na sigla em inglês) votou por uma maioria de cinco contra quatro a favor do corte de 0,25 pontos percentuais, indicou hoje o banco emissor inglês num comunicado.

O comité está atento à evolução da inflação homóloga, que em junho se situou em 3,6%, acima do objetivo do banco, de 2%, enquanto se aguarda pelo valor de julho na próxima semana.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 17 e 18 de setembro.