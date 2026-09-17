Banco de Inglaterra mantém principal taxa diretora em 3,75%

O comité de política monetária da entidade decidiu por seis votos contra três deixar inalterada a taxa de juro, em linha com o que os analistas anteciparam e em desacordo com os bancos centrais europeus e dos Estados Unidos.

Os três membros com voto vencido pretendiam um aumento de 0,25 pontos percentuais, para 4%.

A taxa de inflação homóloga do Reino Unido subiu duas décimas em agosto, para 3,1%, em comparação com 2,9% em julho, segundo os dados publicados na quarta-feira pelo Office for National Statistics (ONS).

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 05 de novembro.