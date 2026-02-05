Banco de Inglaterra mantém taxa diretora e revê em baixa crescimento para 2026 e 2027

Num contexto de maior incerteza económica depois da subida da inflação em dezembro, o Comité de Política Monetária da entidade decidiu por cinco votos contra quatro manter as taxas, que revela uma maioria apertada favorável à cautela.

Na reunião anterior em dezembro, o banco optou por baixar a taxa em um quarto de ponto, de 4 para 3,75%, considerando então que a pressão inflacionista tinha diminuído.

Essa redução foi a sexta desde agosto de 2024, quando começou o atual ciclo de cortes depois de anos de aumentos iniciados em dezembro de 2021, a partir de níveis historicamente baixos, impulsionados pela subida da inflação durante a pandemia e que levaram a um pico da taxa básica de 5,25% em julho de 2024.

Ao decidir hoje manter a taxa em 3,75%, a instituição levou em conta que em dezembro de 2025 o índice de preços no consumidor (IPC) homólogo subiu para 3,4%, contra 3,2% em novembro, enquanto o IPC com custos de habitação, subiu para 3,6%, contra 3,5% no mês anterior.

O Banco da Inglaterra tem como meta oficial que a inflação se mantenha em 2%, o que espera ser alcançado no segundo semestre deste ano.

O governador do banco central, Andrew Bailey, foi um dos que votaram a favor de manter a taxa, em vez de a aumentar.

No entanto, reconheceu que "os riscos decorrentes da persistência da inflação parecem ter continuado a diminuir" e, portanto, "há espaço para um maior alívio da política monetária" de forma gradual no futuro.

Juntamente com uma inflação acima do desejado, a economia britânica continua desacelerada: o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre de 2025, em comparação com 0,2% no trimestre anterior, segundo os dados mais recentes do Office for National Statistics (ONS).

Por sua vez, o desemprego subiu para 5,1% entre setembro e novembro, confirmando os receios de um arrefecimento da economia.

Nas últimas previsões publicadas em novembro, o Office for Budget Responsibility (OBR), que supervisiona as finanças públicas, reduziu a previsão da taxa de crescimento do PIB britânico para 1,4% em 2026, contra uma de 1,9% prevista anteriormente.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 19 de março.