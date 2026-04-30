Banco de Inglaterra mantém taxa diretora mas considera aumentar

"Acreditamos que este é um nível razoável (da taxa de juro) dada a situação da economia e a imprevisibilidade dos eventos no Médio Oriente", indicou o governador da instituição, Andrew Bailey, num comentário anexado ao relatório de política monetária.

O Banco da Inglaterra também reviu, novamente em baixa as previsões de crescimento para a economia britânica, mostrando-se mais pessimista para este ano e os seguintes, independentemente do cenário considerado, devido ao efeito da guerra no Médio Oriente.

A instituição monetária britânica estima agora que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido poderia progredir 0,7% ou 0,8% em 2026, contra a estimativa anterior de 0,9%, e 0,8% ou 1% em 2027, contra uma previsão anterior de 1,5%.

A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 18 de junho.