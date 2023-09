Banco de Inglaterra mantém taxas de juro pela primeira vez desde novembro de 2021

A decisão inesperada, contrária às estimativas da maioria dos analistas, foi tomada pelo banco após uma votação do Comité de Política Monetária, com cinco votos a favor de deixar as taxas inalteradas contra quatro membros que defendiam uma subida para 5,5%.







Rosário Salgueiro, correspondente da RTP em Londres, sublinha o "grande alívio" dos britânicos que têm crédito à habitação. A manutenção das taxas de juro irá traduzir-se numa maior estabilização no pagamento dos empréstimos.





A medida foi adotada depois de na quarta-feira se ter sabido que a inflação homóloga se situou em 6,7% em agosto passado, contra 6,8% em julho, atingindo o nível mais baixo dos últimos 18 meses.





No entanto, há sinais preocupantes de arrefecimento da economia e crescimento do desemprego. Muitos economistas britânicos admitem mesmo uma recessão em 2024, salienta a correspondente da RTP.







A próxima reunião de política monetária do Banco de Inglaterra realiza-se em 2 de novembro.







c/ Lusa