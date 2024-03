Banco de Inglaterra mantém taxas de juros pela 5.ª vez consecutiva

O banco central optou por não cortar o preço do dinheiro, apesar da descida da inflação no Reino Unido, que desacelerou para 4% em janeiro, o nível mais baixo em dois anos.

Depois do anúncio da decisão, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmou que nas últimas semanas se observaram mais sinais de esperança de que a inflação está a baixar.

"Hoje voltámos a manter as taxas de juro em 5,25% porque precisamos de estar seguros de que a inflação voltará a cair para o nosso objetivo de 2% e se manterá naquele nível", afirmou Bailey.

"Ainda não estamos no ponto em que possamos reduzir as taxas de juro, mas as coisas vão na direção correta", adiantou.

A próxima reunião de política do Banco de Inglaterra realiza-se em 09 de maio.