Banco de Inglaterra sobe taxas de juro de 1,25% para 1,75% no Reino Unido

O aumento, amplamente esperado pelos analistas, responde ao aumento dos preços provocado pela recuperação económica pós-pandemia, pela guerra na Ucrânia e pela subida dos custos de energia.

No final da reunião de hoje, o Comité de Política Monetária do banco emissor britânico optou por este novo aumento, enquanto a entidade alertou para uma possível recessão no Reino Unido.