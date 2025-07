Banco de Moçambique com prejuízos de 54,9 ME em 2024 e com menos lucros em 2023

De acordo com o relatório, aprovado em 30 de junho, esse resultado líquido do exercício de 2024, das demonstrações individuais, contrasta ainda com os lucros de 886,2 milhões de meticais (11,7 milhões de euros) no ano anterior, neste caso revistos em baixa face aos iniciais quase 2.339 milhões de meticais (30,9 milhões de euros).

"Em 2024, o banco identificou uma anomalia ao nível do sistema informático, no que concerne à contabilização das variações cambiais realizadas no vencimento de operações de depósitos a prazo e `overnights`, relativas a exercícios anteriores até 2023. Nesse contexto, o banco afetou o devido ajustamento, que resultou na reexpressão retrospetiva do exercício de 2023", lê-se no documento.

O Banco de Moçambique terminou o ano de 2024, segundo estas demonstrações, com ativos totais que cresceram para 759.175 milhões de meticais (10 mil milhões de euros), para passivos totais que subiram para 754.102 milhões de meticais (9,9 mil milhões de euros), perfazendo um capital próprio de 5.073 milhões de meticais (67,1 milhões de euros).