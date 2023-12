Banco de Moçambique reconhece problemas nas transações bancárias

"Graças à pronta intervenção do Banco de Moçambique e do provedor da plataforma, e com a colaboração dos bancos comerciais, o sistema está em processo de normalização e a maioria das transações está a ser processada normalmente", refere o banco central, em comunicado.

Nos últimos dias foram reportados atrasos e problemas em transações bancárias no país, reconhecidos publicamente pelas próprias instituições.

O Banco de Moçambique explica que "no âmbito da modernização do Sistema Nacional de Pagamentos", entrou em funcionamento no dia 24 de novembro de 2023 a plataforma Real-Time Gross Settlement (RTGS).

"O processo de implementação desta plataforma, que teve como objetivo garantir a disponibilização de fundos em tempo real, levou mais de um ano e envolveu a realização de testes exaustivos com todos os participantes, nomeadamente bancos comerciais, a CIMO [rede interbancária] e a Bolsa de Valores de Moçambique", refere o banco central.

Acrescenta que "os primeiros dias foram exclusivamente dedicados à estabilização da plataforma", com a monitorização "contínua do funcionamento do sistema", o "apoio permanente aos participantes na resolução de quaisquer dificuldades", a "atualização aos participantes sobre as funcionalidades do sistema" e pela realização de reuniões diárias com as equipas técnicas dos bancos para apresentação de situações anómalas verificadas.

Para o Banco de Moçambique, "os problemas verificados, em alguns bancos, durante a entrada em funcionamento" da nova plataforma ficaram a dever-se à "ausência de ajustamento tecnológico adequado", à "mudança das equipas técnicas envolvidas no processo de implementação da plataforma" por parte da empresa que implementa o sistema, bem como pelo "envio de instruções de pagamento num formato diferente do acordado, o que originou a sua rejeição pelo sistema".