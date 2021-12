Banco de Portugal alerta que Aníbal da Conceição Figueiredo não pode conceder crédito

"O Banco de Portugal adverte que Aníbal da Conceição Figueiredo, com o número de identificação fiscal 115016961, atuando por si só ou recorrendo a terceiros, não se encontra habilitado a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", lê-se no comunicado hoje divulgado pelo supervisor e regulador bancário.

O Banco de Portugal recorda que só podem conceder crédito entidades autorizadas e que a lista dessas entidades autorizadas pode ser consultada no seu `site` na internet.

O regulador e supervisor bancário faz regularmente alertas sobre entidades não autorizadas que, ilegalmente, tentam atuar como entidades financeiras.