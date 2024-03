Banco de Portugal corta previsão da inflação para 2,4% este ano

No Boletim Económico de março, a entidade liderada por Mário Centeno prevê que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) desça de 5,3% em 2023 para 2,4% em 2024, uma revisão em baixa de 0,5 pontos percentuais (pp.) face ao projetado em dezembro.

A evolução reflete a redução da taxa no final de 2023 e uma estabilização no primeiro trimestre de 2023, embora espere efeitos temporários sobre os preços dos bens alimentares e energéticos ao longo do ano.