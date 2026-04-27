Banco de Portugal garante que governador já se desfez das ações que comprou quando estava no cargo

Banco de Portugal garante que governador já se desfez das ações que comprou quando estava no cargo

O Banco de Portugal disse hoje que o governador, Álvaro Santos Pereira, se desfez das ações que tinha comprado no final do ano passado, quando já estava no cargo, em contacto com o Banco Central Europeu (BCE).

Lusa /
Foto: João Marques - RTP

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"No âmbito da gestão da sua carteira de aplicações financeiras, o Governador Álvaro Santos Pereira fez um reforço do investimento em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS, SA. Após clarificação com o Banco Central Europeu, este reforço foi revertido", disse o Banco de Portugal (BdP) em resposta à Lusa a propósito da notícia hoje publicada pelo jornal Público.

Segundo fonte oficial do banco central, o "processo está terminado".

O Banco de Portugal refere apenas que a compra de ações foi revertida, mas sem esclarecer se Álvaro Santos Pereira se desfez das ações através de vendas.

O Público noticiou hoje que Álvaro Santos Pereira comprou ações da petrolífera Galp e da retalhista Jerónimo Martins em dezembro passado, dois meses depois de tomar posse, e que o comunicou na declaração de interesses em janeiro. Após a análise do BCE, o governador teve de reverter as transações.

O código de conduta dos responsáveis de bancos centrais não proíbe mas limita a aquisição de ações de empresas privadas, motivo pelo qual o BCE analisou o tema.

Álvaro Santos Pereira, que tomou posse como governador do Banco de Portugal em 06 de outubro (substituindo Mário Centeno), comprou ações da Galp em 17 de dezembro e 29 de dezembro. Nessa última data também comprou ações da Jerónimo Martins.

Segundo o Público, é desconhecido o valor das aquisições mas em cada uma delas foi inferior a 50 mil euros.

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