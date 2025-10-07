Banco de Portugal mais otimista quanto ao crescimento do PIB este ano

Riqueza cresce de mão dada com a população residente

Emigração jovem em destaque

, respetivamente.Esteserá o último dae não terá sido revisto por Álvaro Santos Pereira, que optou por não estar presente na apresentação do mesmo.As contas nacionais do INE ditaram uma revisão do cálculo, explica o Banco de Portugal. Mas. Esse aumento do rendimento disponível impulsiona o consumo no fim do ano, o que por sua vez contribui "para a volatilidade do PIB", nota o supervisor bancário.. O BdP admite que as tarifas de Donald Trump abrandaram o crescimento das exportações de bens e tiveram impacto nas margens de lucro das empresas. Contudo, a dimensão tipicamente elevada dessas empresas escuda-as de efeitos mais nefastos.. E muito se deve ao contributo positivo da imigração: o crescimento da população, por via da entrada de mão de obra estrangeira, deverá abrandar mas manter-se uma constante. O banco central prevê que essa dinâmica impulsione a produtividade e crie um mercado de trabalho "mais robusto".Mesmo que o emprego abrande um pouco, a taxa de desemprego deverá manter-se nos atuais níveis em torno de seis por cento:. É ainda assim uma revisão em alta face ao previsto em junho deste ano.O boletim de outubro analisa em profundidade o tema da emigração jovem, cada vez mais utilizado como arma de arremesso político. "Queremos introduzir dados e informação nesse discurso", explica o banco, num encontro com jornalistas esta terça-feira.. O Banco de Portugal diz que os dados dos Censos apenas revelam que nasceram cá pessoas que, porventura, já não residem cá.Para isso, foram analisados os censos de outros países "para recolher informação sobre os emigrantes portugueses a residir lá". Esses dados mostram que para os jovens entre 25 e 34 anos o destino preferencial é, por larga margem, França, onde residem mais de 48 mil jovens portugueses. Segue-se no pódio de destinos o Reino Unido (36 mil), Suíça (33 mil) e só depois Espanha (12 mil).Já quanto à ideia de uma fuga de cérebros muito evidente, o Banco de Portugal reconhece que,, em percentagem superior, até, do que os que saem do país.