Banco de Portugal prevê défices de 0,1% em 2025 e 1,3% no próximo ano

De acordo com o cenário inscrito no Orçamento do Estado para este ano - e reportado no Relatório Anunal de Progresso submetido à Comissão Europeia -, é esperado um excedente de 0,3 por cento do PIB.

No Orçamento do Estado para 2025, o Governo tabelara um crescimento do PIB na ordem dos 2,1 por cento, previsão que acabaria por rever em alta no Relatório Anual de Progresso, para 2,4%.

c/ Lusa



Recorde-se que, já no boletim de dezembro de 2024, o banco central havia previsto um rácio do défice sobre o PIB de 0,1 por cento em 2026, previsão que preserva.. As projeções são justificadas com as "políticas pró-cíclicas expansionistas" em curso., um ritmo, ainda assim, "inferior ao dos últimos anos", faz notar o Banco de Portugal.A instituição liderada por Mário Centro procedeu também a uma: aponta agora para um, quando há três meses a estimativa era de 2,3.O acerto relativamente ao boletim de março tem lugar na sequência da contração no primeiro trimestre, tendo-se verificado um recuo do PIB de 0,5 por cento em cadeia que "não foi antecipado".O Banco de Portugal sublinha que. Algo somente compensado pelo alívio das condições financeiras, o reforço da entrada de fundos da União Europeia e a robustez do mercado de trabalho.Para o mercado de trabalho,