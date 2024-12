Foto: Reuters

O Banco de Portugal prevê o fim do excedente orçamental e um regresso ao défice já no próximo ano. Apesar de ter subido a previsão do excedente de 2024, de 0,4 para 0,6 por cento, o banco central vê uma degradação das contas públicas já em 2025, com menos 0,1 por cento e que se agrava nos anos seguintes para valores a rondar um por cento.