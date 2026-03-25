Banco de Portugal revê crescimento da economia em baixa e espera aceleração da inflação

O Banco de Portugal procedeu esta quarta-feira a uma correção em baixa da estimativa de crescimento da economia em 2026 para 1,8 por cento. Na base desta decisão estão as ondas de choque da ofensiva israelo-americana contra o Irão.



A previsão agora inscrita no boletim económico de março contrasta com a estimativa de dezembro, quando o banco central apontava para um crescimento do PIB em 2,3 por cento - valor que igualava a projeção que o Governo introduziu no Orçamento do Estado para este ano.A revisão espelha a "deterioração do contexto internacional, na sequência do conflito no Médio Oriente, que implicou o aumento do preço dos bens energéticos e a expectativa de agravamento das condições de financiamento".

Inflação em crescendo



"O conflito no Médio Oriente explica, em larga medida, as revisões em alta da inflação em 2026 e 2027", justifica o banco central.



c/ Lusa

Por outro lado,De acordo com o Banco de Portugal, fatores como a solidez do mercado de trabalho, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência e uma política orçamental expansionista contribuem para compensar os efeitos negativos.Nos próximos dois anos, na perspetiva do Banco de Portugal, a atividade económica vai ser condicionada pela desaceleração da oferta de trabalho e pela redução nos fundos europeus.No boletim divulgado esta quarta-feira,A "dissipação do efeito do choque energético nos preços e a manutenção das expectativas de inflação de longo prazo ancoradas deverão contribuir para a redução da inflação para dois por cento em 2028".