Banco de Portugal vai rever cálculo da taxa de esforço no acesso ao crédito

O Banco de Portugal vai rever o cálculo da taxa de esforço, permitindo que mais famílias possam aceder ao crédito à habitação. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, a vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, revelou que essa decisão vai ser tomada ainda este ano para os novos créditos.