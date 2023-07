Banco do Canadá sobe a sua taxa de juro para 5%

Esta foi a décima vez desde janeiro de 2022 que o banco central canadiano subiu as taxas de juro para controlar a inflação, que chegou a 8,1% em junho de 2022 e que em maio ficou em 3,4%.

A autoridade monetária canadiana justificou a decisão com a forte procura e a escassez de mão-de-obra que "estão a causar persistentes pressões inflacionistas nos serviços".

O Banco do Canadá também salientou em comunicado a solidez da economia, que superou as expectativas com um crescimento do consumo "surpreendentemente forte" de 5,8% no primeiro trimestre.

O banco central prevê que o crescimento económico abrande para cerca de 1% na segunda metade do ano e na primeira metade de 2024, o que pode representar um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,8% em 2023, de 1,2% em 2024 e de 2,5% em 2025.

Em relação à inflação, a previsão é que se situe em 3% em 2024 e 2%, o objetivo do Banco do Canadá, em 2025, uma progressão mais lenta do que o esperado.