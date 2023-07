Banco do Japão permite subida dos juros das obrigações do Estado

O conselho de política monetária do banco central japonês subiu a margem de flutuação das obrigações do Estado, até agora fixada em 0,5%, por oito votos a favor e um contra, no final da reunião, de acordo com um comunicado.

A decisão é encarada como um sinal de que o Banco do Japão (BoJ) poderá estar perto de apertar a política monetária, embora o conselho de política monetária tenha aprovado, por unanimidade, a manutenção de taxas de juro de referência negativas (-0,1%).

Esta revisão, que era já esperada pelo mercado financeiro, tem como objetivo mitigar os efeitos negativos das taxas ultrabaixas e evitar uma forte depreciação da moeda japonesa, o iene, face ao dólar norte-americano, como ocorreu nos últimos meses.

No comunicado, o BoJ destacou as "incertezas extremamente altas" em torno da economia japonesa e da inflação, que tem atingido níveis mais elevados do que os projetados pelo banco.

Na semana passada, o Governo japonês tinha anunciado que a inflação se fixou em 3,3% em junho, em termos homólogos, estando há mais de um ano acima da meta de 2% fixada pelo banco central.

A inflação japonesa tem apresentado sinais de resistência, uma vez que as empresas estão a adiar a repercussão do aumento dos custos nos preços de venda.

O banco central japonês reviu em alta as projeções para o aumento do índice de preços no consumidor para o ano fiscal de 2023, de 1,8% para 2,5%.

Para o próximo ano fiscal, a começar em abril de 2024, a instituição prevê uma inflação de 1,9% (um décimo a menos do que na previsão anterior).

"Se os movimentos ascendentes de preços continuarem, os efeitos da flexibilização monetária serão reforçados através de uma queda real nas taxas de juros, enquanto, por outro lado, limitar as taxas de juros a longo prazo pode afetar o desempenho dos mercados de títulos e a volatilidade de outros mercados financeiros ", explicou o BoJ.

O banco central japonês prometeu continuar a aplicar "pacientemente" a política de estímulo à economia, respondendo ao mesmo tempo à evolução económica e à evolução dos preços, para estabilizar a inflação em torno de 2%.

Após o anúncio da decisão do BoJ, o principal índice, da bolsa de Tóquio, o Nikkei, que já tinha começado o dia em baixa, chegou a estar a perder 2,19%.