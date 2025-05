Banco do Japão reduz previsão de crescimento mas mantém taxa de juros

No relatório trimestral sobre as perspetivas económicas, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) reduziu para 0,5% as expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) nipónico, face à estimativa anterior, publicada em janeiro, que previa um crescimento de 1,1%.

Também hoje, o banco central decidiu manter as taxas de juros inalteradas, no meio da incerteza económica global gerada pela nova política tarifária dos Estados Unidos.

No final de uma reunião de dois dias, a instituição optou por manter a taxa de referência em 0,5%, depois de a ter aumentado pela última vez em janeiro.

O comité de política monetária do BoJ decidiu, por unanimidade, manter a estratégia e declarou que "a economia japonesa recuperou moderadamente, embora apresente algumas fragilidades", de acordo com o comunicado adotado no final da sua reunião.

A decisão está em linha com as expectativas da maioria dos analistas, que não previram novos aumentos de juros na quarta maior economia do mundo após três subidas no espaço de 10 meses.

Para contrariar o regresso da inflação no Japão depois de dois anos e meio, o BoJ começou a apertar as taxas em março de 2024, após dez anos de política monetária ultra-acomodatícia em que as taxas se mantiveram praticamente a zero.

Os preços no consumidor no Japão, excluindo produtos frescos, aumentaram 3,2% em março, em termos anuais, muito acima do objetivo de 2%, num contexto de subida dos preços dos alimentos e da energia.