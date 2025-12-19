Banco do Japão sobe taxa de juro para valor mais elevado em 30 anos

"A economia japonesa recuperou moderadamente, embora se tenham observado algumas fragilidades em certas áreas", observou o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), em comunicado.

O aperto monetário no Japão começou em março de 2024, após uma década de taxas de juro ultrabaixas.

No final da reunião mensal de política monetária, o BoJ optou por elevar a taxa pela primeira vez desde janeiro, referindo, em comunicado, que a incerteza em torno das tarifas norte-americanas diminuiu e há sinais de um crescimento salarial estável em 2026.

O aumento da taxa ocorre numa altura em que a inflação anual no Japão permanece longe da meta de 2% fixada pelo banco central.

Os preços registaram uma subida homóloga de 3% em novembro, o mesmo valor que no mês anterior, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações.

"Espera-se que as taxas de juro reais permaneçam significativamente negativas e que as condições financeiras acomodativas continuem a apoiar fortemente a atividade económica", afirmou o BoJ.

O banco central deixou ainda em aberto a possibilidade de futuros aumentos da taxa de juro diretora, "dependendo da melhoria da atividade económica e dos preços".

Após décadas de deflação na quarta maior economia do mundo, o ciclo de crescimento está a pesar sobre as famílias do arquipélago, e tanto o BoJ como o Governo da primeira-ministra Sanae Takaichi prometeram combater a inflação.

O parlamento aprovou recentemente um orçamento suplementar para 2025 no valor de 18,3 biliões de ienes (mais de 100 mil milhões de euros), com um pacote de estímulo da economia estagnada do Japão.

Os analistas alertaram, no entanto, que um aumento da taxa de juro no Japão poderia afetar o chamado `carry trade`, o empréstimo em ienes por parte de investidores para comprar ativos mais rentáveis em outras moedas.