Banco Eurobic/Abanca acorda saída com 77 trabalhadores

De acordo com a mesma fonte, 67 trabalhadores sairão em rescisões por acordo e 10 em pré-reformas.

A Lusa contactou o banco, que não comenta o processo.

O grupo espanhol Abanca concluiu a compra do EuroBic em julho do ano passado, com o grupo a tornar-se, com esta aquisição, na sétima entidade bancária em Portugal.

Em setembro, foi conhecido que o Eurobic/Abanca estava a proceder a uma reorganização da rede, com o encerramento de 24 balcões e um plano para rescisões por mútuo acordo e pré-reformas.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Bancos (APB), em junho de 2024, o EuroBic tinha 1.430 trabalhadores e o Abanca tinha 401 funcionários.