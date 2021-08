Banco Finantia aumenta lucros em 25% para 11,8 ME no primeiro semestre

Segundo a instituição, a margem financeira líquida de coberturas subiu para 18,5 milhões de euros, "um aumento de 20% face aos 15,4 milhões de euros registados no período homólogo do ano anterior, principalmente devido à redução dos custos de cobertura de taxa de juro e cambial".

Já as operações financeiras, comissões e outros proveitos ficaram nos 9,6%, um "ligeiro aumento" face aos 9,1 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2020.

"O produto bancário aumentou para 28,1 milhões de euros (24,5 milhões de euros no período homólogo)", aponta o banco.

Quanto aos custos operacionais, "mantiveram-se em 11,6 milhões de euros, tendo as imparidades e provisões registado uma redução dos 4,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2020 para 0,8 milhões de euros".

Relativamente aos rácios de capital, o Common Equity Tier 1 (CET1), cifrou-se em 27,1%.

"Os ativos totais consolidados registaram em 30 de junho de 2021 o valor de 2.055 milhões de euros e os capitais próprios cifraram-se em 490 milhões de euros", assinala também o banco.

A instituição informa ainda que "até ao final do ano deverá estar concluído o processo de consolidação do Banco Finantia Spain no Banco Finantia, com a criação de uma sucursal em Espanha".

"A fusão vai permitir simplificar a organização do Grupo e reforçar a qualidade dos serviços prestados aos clientes dos dois países", refere o Banco Finantia.

Segundo a instituição, em 2021 o negócio concentrou-se mais "nas atividades não intensivas em capital -- operações de renda fixa em mercados de capitais, prestação de serviços de assessoria financeira e `private banking`, incluindo a consultoria para investimentos".