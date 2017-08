Banco Haitong dispensou 68 trabalhadores em Portugal e 42 no Reino Unido até junho

Lusa 31 Ago, 2017, 19:59 / atualizado em 31 Ago, 2017, 20:00 | Economia

O Haitong revelou hoje que teve 80 milhões de prejuízos entre janeiro e junho, acima dos quase 20 milhões negativos dos primeiros seis meses de 2016, o que o banco justificou com as medidas que levou a cabo para "reestruturar e reposicionar o negócio com o objetivo de transformar a instituição num banco de investimento autossuficiente", o que, diz, agravou os gastos, desde logo com custos de reestruturação para saída de trabalhadores, e penalizou as receitas.

"No primeiro semestre de 2017, o Banco reduziu o seu quadro de Colaboradores em 25%. Esta redução, que reflete o ajustamento à dimensão e perfil do novo negócio, incidiu sobre as unidades em Portugal, Espanha, Brasil e Reino Unido", lê-se no relatório e contas do primeiro semestre.

A maior saída de trabalhadores foi em Portugal, de 68 pessoas, tendo agora 206 funcionários, que o banco diz que pertenciam "tanto às áreas de negócio como de suporte".

Em fevereiro, o banco já tinha dado a conhecer aos sindicatos que iria levar a cabo um programa de rescisões por mútuo acordo, com o qual esperava reduzir até 80 pessoas.

Já da sucursal de Londres saíram, entre janeiro e junho, 42 trabalhadores, contando agora com 59 pessoas.

"No Reino Unido, devido à centralização das equipas de Research na Península Ibérica e à redução das equipas de Banca de Investimento e de Ações, assim como das respetivas áreas de suporte, o número de colaboradores diminuiu cerca de 50%", refere o relatório e contas.

Já na sucursal de Espanha saíram 29 pessoas, sendo agora 59 os funcionários.

"No Brasil, o Haitong Bank e as suas subsidiárias reduziram o quadro de pessoal em 27 colaboradores", acrescenta o banco.

O Haitong está ainda presente nos Estados Unidos, Polónia, Irlanda e México.

Aquando do regaste do Banco Espírito Santo (BES), em agosto de 2014, o BES Investimento foi integrado no Novo Banco, tendo sido vendido em setembro de 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros e denominado Haitong Bank.

O Haitong Bank ficou inicialmente com Hiroki Miyazato como presidente do Conselho de Administração (`chairman`) e José Maria Ricciardi como presidente executivo, cargo que já ocupava no BES Investimento.

Contudo, em dezembro de 2016, foi anunciada a saída de Ricciardi, ficando então a gestão sob a responsabilidade de Hiroki Miyazato.

A compra do ex-BESI foi a primeira aquisição da Haitong fora da China.