Banco Montepio com menos 208 trabalhadores até setembro

No fim de setembro, o Banco Montepio tinha 2.875 trabalhadores, menos 168 quando comparado com o final de 2022.

Quanto a agências em Portugal, eram 234 em setembro, menos cinco do que em final de 2022. Face a setembro do ano passado a redução é de 12 balcões.

Nos últimos anos o Montepio levou a cabo um processo de reestruturação, com venda de participações, fecho de agências e saída de trabalhadores (através de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo). Em outubro, o Banco Montepio disse à Comissão de Trabalhadores que concluiu o processo de redução de funcionários.

No final de 2020, o Banco Montepio tinha 3.351 funcionários, pelo que em setembro deste ano são menos 476 do que eram então.

Quanto a agências, no fim de 2020, eram 298 em Portugal. Assim, até setembro deste ano encerraram-se 64.

O Banco Montepio (detido pela Associação Mutualista Montepio Geral) divulgou hoje prejuízos de 21,2 milhões de euros entre janeiro e setembro (lucros de 23,9 milhões de euros no período homólogo de 2022), um resultado negativo que o banco justificou com a venda da participação de 51% no Finibanco Angola (devido a reciclagem da reserva de cambial). Já o resultado líquido recorrente (sem esse impacto) foi positivo em 94,9 milhões de euros.