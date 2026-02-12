Banco Montepio termina 2025 com resultado líquido consolidado de 103,8 ME, menos 5,6%

Num comunicado divulgado hoje, o Banco Montepio sublinha que a rendibilidade bruta do capital próprio foi de 9,6%, "num contexto exigente de normalização das taxas de juro".

"O desempenho reflete o maior crescimento anual de sempre da atividade comercial, aliado à disciplina de risco, eficiência na gestão do balanço e controlo rigoroso de custos", adianta.

Os depósitos de clientes atingiram 16.064 milhões de euros no final de 2025, um máximo histórico e mais 1.105 milhões de euros ou 7,4% face ao valor contabilizado no final de 2024.

"Este desempenho foi materializado no crescimento dos depósitos do segmento Empresas em 550 milhões de euros (+12,3%) e de Clientes Particulares em 555 milhões de euros (+5,3%)", afirma.

O Montepio sublinha também que "a qualidade dos ativos voltou a melhorar, com o rácio de NPE (Non-Performing Exposures) a reduzir-se para 1,6% e o custo do risco em níveis muito baixos, confirmando a robustez estrutural do perfil de risco do banco".