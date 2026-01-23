Banco Mundial aprova fundo de 382,2 ME para apoiar resiliência e emprego em Moçambique

Em comunicado, o Ministério das Finanças refere que o Banco Mundial aprovou, no âmbito de um novo Quadro de Parceria com Moçambique (CPF) para o período de 2026 a 2031, o fundo disponibilizado através da Janela para Prevenção e Resiliência, cujo objetivo é fazer face aos desafios atuais que o país enfrenta, nomeadamente chuvas e inundações, referindo que o valor é disponibilizado para os "desafios económicos, sociais e humanitários em curso".

"O novo quadro de parceria com Moçambique prioriza a resiliência e o crescimento inclusivo e estabelece um programa estratégico de cinco anos destinado a desbloquear oportunidades económicas e a criar mais e melhores empregos para a população jovem, tirando partido dos seus abundantes recursos naturais e da sua localização geográfica estratégica", indica-se no comunicado do Governo.

O documento esclarece ainda que o novo fundo está alinhado com as prioridades nacionais de acelerar a transformação económica, reforçar as instituições e expandir as oportunidades para jovens e mulheres.