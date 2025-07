Banco Mundial eleva Cabo Verde para país de rendimento médio-alto

"A partir de hoje, 01 de julho de 2025, Cabo Verde passa a ser classificado como país de rendimento médio-alto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Grupo Banco Mundial (GBM)", referiu a instituição.

A reclassificação "reflete um aumento de 16,8% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) per capita entre 2023 e 2024, traduzindo a evolução económica do país", nomeadamente, "um crescimento real de 7,3% registado em 2024", impulsionado sobretudo pelo turismo.

Contribuíram também para os cálculos uma menor inflação interna e uma revisão em baixa da população nacional, "com uma diminuição de 12,8%, segundo dados das Nações Unidas", o que teve "impacto direto no cálculo do RNB per capita".

O Banco Mundial enquadra as economias mundiais em quatro grupos de rendimento, baixo, médio-baixo, médio-alto e alto rendimento e as classificações são atualizadas, anualmente, a 01 de julho, baseando-se no RNB per capita do ano anterior.

Esta classificação não implica, por si só, mudanças na elegibilidade para acesso a recursos do grupo, acrescentou.

"Cabo Verde continuará a ter acesso a financiamento concessional, nomeadamente através da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA)", referiu o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa publicação na Internet, considerando a classificação como uma "conquista" que "é fruto do trabalho árduo" do povo.

"Reconhecendo os desafios que persistem, Cabo Verde irá trabalhar com o Grupo Banco Mundial na definição de um plano de transição, no âmbito da nova Estratégia de Parceria com o País", concluiu.