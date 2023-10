Banco Mundial procura financiamento adicional de 150 mil milhões

Falando durante a conferência de imprensa de abertura oficial dos Encontros do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, Banga afirmou que estes cerca de 141 mil milhões de euros de financiamento adicional durante a próxima década podem ser obtidos através de capital híbrido e recorrendo a garantias de crédito para a luta contra a pobreza, as alterações climáticas e a promoção das mulheres e dos jovens.

O objetivo, disse, é "gerar um efeito multiplicador nos investimentos, que pode chegar a seis a oito vezes, sem que isso afete o capital dos membros" do Banco Mundial, reconhecendo, ainda assim, que este montante "não é suficiente" para fazer face aos desafios globais, sendo por isso fundamental o maior envolvimento do setor privado no financiamento do desenvolvimento.

"A questão não é só financeira, é também de conhecimento", acrescentou, dando como exemplo a Coreia do Sul e a China, que já não recorrem a financiamento do Banco, privilegiando a troca de conhecimentos em áreas como as alterações climáticas, a saúde e o desenvolvimento rural.

"Vou certamente chegar ao pé dos nossos acionistas e procurar apoio para um banco maior, porque acredito que é isso que o mundo precisa durante as próximas décadas", afirmou na conferência de imprensa.