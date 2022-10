Bancos afirmam-se disponíveis para ajudar a minimizar o impacto da subida das taxas de juro

O responsável da Associação Portuguesa de Bancos está a ser ouvido, no Parlamento, na Comissão de Economia.Foi lá que Vítor Bento alertou para as consequências de algumas medidas que podem ser adoptadas, para responder à subida das taxas de juro, e que podem ter efeitos negativos a longo prazo.Quanto a eventuais pedidos de créditos com taxa fixa e não variável, Vítor Bento diz que a possibilidade existe. Mas não deverá ser favorável, nesta altura, para os clientes.