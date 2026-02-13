Bancos centrais de Portugal e Espanha querem reforçar relações institucionais

Os dois bancos acordaram realizar encontros trimestrais para aprofundar a cooperação e promover a discussão.

"Realizou-se hoje, em Lisboa, uma reunião bilateral entre o Banco de Portugal e o Banco de España, com o objetivo de reforçar as relações institucionais e discutir temas de interesse comum", anunciou o supervisor financeiro português, numa nota divulgada no seu `site`.

Neste encontro, foram abordados temas como as perspetivas económicas, a estabilidade financeira, a conjuntura e a inteligência artificial.

Em cima da mesa estiveram ainda os sistemas de pagamentos e informação estatística.

Do lado do Banco de Portugal (BdP), estiveram presentes o governador, Álvaro Santos Silva, os vice-governadores, Luís Máximo dos Santos e Clara Raposo, para além dos membros do Conselho de Administração Helena Adegas, Francisca Guedes de Oliveira e Luis Morais Sarmento, entre outros.

A delegação do Banco de España foi composta por governador, José Luis Ecrivá, pela vice-governadora, Soledad Núñez, e pelos diretores-gerais David López Salido (Economia), Daniel Pérez Cid (Estabilidade Financeira, Regulação e Resolução), Mayte Ledo (Estratégia, Pessoas e Dados) e Galo Nuño (Relações Institucionais, Europeias e Transparência).