Bancos devem permitir renegociação de créditos à habitação quando taxa de esforço atinge 36%

O novo decreto-lei prevê a renegociação dos créditos à habitação quando a taxa de esforço atinja os 36 por cento ou quando se verificar um agravamento de cinco pontos percentuais.



Importa sublinhar que, para aferir a taxa de esforço de cada família, contam todos os encargos com vários empréstimos, e não apenas o crédito à habitação.



Caso a taxa de esforço ultrapasse os 50 por cento, os bancos têm de apresentar uma proposta de renegociação.



João Nuno Mendes, secretário de Estado do Tesouro, explicou que essa renegociação pode implicar, como solução, o alargamento do prazo do crédito, consolidação de créditos, o pedido de um novo crédito ou ainda a redução da taxa de juro durante um determinado período de tempo.





"Haverá uma condição clara que é: não pode haver aumento da taxa de juro", frisou.

