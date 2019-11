Bancos têm de cobrar preços adequados a clientes e evitar subsidiação cruzada

"A conta de exploração de um sistema bancário tem custos que têm de ser cobertos, a questão é se o `pricing` reflete o serviço prestado ou se há subsidiação cruzada com agentes económicos a pagarem mais do que deviam e outros a pagarem menos", afirmou Carlos Costa, na Money Conference, em Lisboa.

Segundo o responsável máximo do supervisor e regulador bancário, "cabe ao sistema bancário assegurar a transparência e um `pricing` adequado ao serviço que presta".

O aumento das comissões pelos bancos é um tema que tem sido muito falado no setor bancário, com os bancos a tentarem compensar por esta via perdas noutras receitas, como na margem financeira (diferença entre juros pagos nos depósitos e recebidos no crédito).

Especialmente polémico tem sido o aumento das comissões bancárias pela Caixa Geral de Depósitos (CGD). Em 09 de novembro, o presidente executivo, Paulo Macedo, considerou "populismo" o tema das comissões no banco público e referiu que a CGD está mesmo "muito aquém nas comissões, muito aquém" quanto às metas de receitas nesta rubrica definidas no plano estratégico.

As comissões cobradas pelos bancos são referentes a comissões relacionadas com a atividade de retalho (por exemplo, gestão de conta ou crédito), mas também comissões associadas a operações em mercado de capitais (por exemplo, gestão de investimentos em instrumentos financeiros).

Segundo a definição do Banco de Portugal (BdP), que consta do relatório Séries Longas para o Sistema Bancário Português, divulgado esta semana, "designa-se por subsidiação cruzada o facto de certos serviços prestados por uma determinada empresa apresentarem um preço que não reflete o respetivo custo, o que é compensado em termos de geração de receitas pela cobrança de preços com elevada margem noutro serviço", considerando que "esta situação só é possível de sustentar em mercados com reduzido nível de concorrência".

