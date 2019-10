Bancos vão analisar comportamentos de risco nas redes sociais antes de darem créditos

Foto: Reuters

O governador do Banco de Portugal não tem dúvidas que a vida de cada um nas redes sociais permite ter acesso a dados que nos definem como clientes de maior ou menor risco e isso vai contar cada vez mais na hora de pedir crédito.

Vem aí uma grande mudança no mercado bancário e no acesso ao crédito com a entrada das plataformas digitais no setor.



Os que mostrem ter maior capacidade financeira são os que vão pagar menos pelos empréstimos que solicitem. Mas também existe a possibilidade de alguns serem excluídos do sistema.



Declarações feitas pelo governador do Banco de Portugal, esta manhã, na abertura da conferência sobre o futuro da banca onde também alertou para as questões da segurança dos bancos na internet.