Banif entra em liquidação

Segundo apurou o jornal, a revogação da licença do BCE fez com que o Banif perdesse a autorização para o exercício da atividade bancária. Consequência imediata é o início da liquidação do banco, que será comunicada à justiça, que lidera o processo.







O passo era inevitável desde que o Banco de Portugal decidiu a resolução do banco, em dezembro de 2015, partindo a instituição em três: o Santander Totta, Oitante e Banif. No Banif ficou um conjunto residual de ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais. Na prática, desde 2015 que o banco não tem atividade bancária, não podendo atribuir créditos nem receber depósitos. A retirada da autorização do BCE era o passo que faltava.







De acordo com as últimas contas divulgadas no início do ano, referentes a 2015, mostram que o banco tem um património avaliado em 51 milhões de euros e um passivo de 815 milhões. Os acionistas do Banif são o Estado (60,5% do capital), a Herança Indivisa e a Auto-Industrial.







O Fundo de Resolução está na lista de credores, de cordo com o Negócios, mas já assumiu que não espera receber qualquer montante dos 489 milhões de euros aplicados no Banif aquando da resolução.







A perda de licença é comunicada ao tribunal, que avançará para formalização da liquidação judicial. A reclamação de créditos é um dos primeiros passos, não tendo prazo para a conclusão.