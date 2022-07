Bank Millennium constitui provisão adicional de 98 milhões de euros para riscos com empréstimos

"O Conselho de Administração Executivo do Bank Millennium informa que tomou a decisão de constituir, nas contas do segundo trimestre de 2022, provisões de PLN [zlóti, moeda da Polónia] 467,4 milhões para riscos legais relacionados com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Adicionalmente, serão constituídas provisões de 48 milhões de zlótis (aproximadamente oito milhões de euros) para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, que não terão impacto nos resultados líquidos.

Segundo esta instituição financeira, as provisões refletem a "continuação das tendências negativas nas decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as alterações na metodologia de avaliação de risco do banco".

Apesar das provisões, as estimativas do banco apontavam para um resultado líquido positivo no segundo trimestre do ano, mas devido à contabilização dos custos relacionados com a adesão ao IPS, este será negativo.