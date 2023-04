Bank Millennium passa de prejuízos a lucros de 54 ME no 1.º trimestre

No período homólogo de 2022, o Bank Millennium reportou ter obtido um prejuízo de 122,3 milhões de zlótis (26,4 milhões de euros na altura), penalizado por "provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários".

Hoje, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP - que detém 50,1% do capital do banco polaco e que consolida nas suas contas pelo método integral - afirma que os resultados positivos nos primeiros três de 2023 foram alcançados "apesar dos encargos elevados relacionados com a carteira de créditos denominados em francos suíços".

Estes encargos totalizaram 940 milhões de zloty após impostos, 200 milhões de euros, incluindo a provisão adicional de 337 milhões de zloty (72 milhões de euros), conforme comunicado no dia 05 de abril, refletindo a aplicação de ajustes mais conservadores na metodologia de cálculo destas provisões em antecipação a potenciais tendências negativas, explica o BCP.

O BCP adianta que "o resultado líquido ajustado de encargos relacionados com a carteira de créditos denominados em francos suíços e considerando um nível teórico de imposto bancário, teria correspondido a um lucro de 1.093 milhões de zloty após impostos (232 milhões de euros).

O BCP sublinha que no primeiro trimestre, o Bank Millennium registou também o resultado positivo extraordinário de 597 milhões de zloty antes de impostos (127 milhões de euros), resultante do início da cooperação estratégica para o negócio de `bancassurance` [banca e seguros] e que se materializou na venda de 80% da participação na subsidiária Millennium Financial Services.

"Excluindo este impacto o resultado ajustado ter-se-ia situado em 609 milhões de zloty (129 milhões de euros)", diz.

O banco português destaca que, no primeiro trimestre, a margem financeira aumentou 31% em termos homólogos e 1% no trimestre, as comissões líquidas diminuíram 9% em termos homólogos e 1%.

Em relação aos custos operacionais, o BCP indica que os mesmos aumentaram 7% em termos homólogos e 11% em cadeia, contudo substancialmente abaixo do nível da inflação registada na Polónia.

Os proveitos operacionais aumentaram 77% em termos homólogos e 34% face ao último trimestre de 2022.

No que toca aos clientes, o BCP precisa que Bank Millennium (Polónia) aumentou os particulares para mais de 2,92 milhões, um aumento de 36 mil em cadeia e de 183 mil em termos homólogos.

No segmento dos clientes empresariais, o banco polaco registou uma redução de 7% dos depósitos de empresas face ao período homólogo, bem como uma redução de 2% do crédito a empresas, relativamente ao mesmo período do ano passado.